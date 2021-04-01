فتح تحقيق في لاتفيا بعد وفاة مسن عقب تلقيه لقاح من إنتاج شركة "أسترازينيكا"

بدأت مفتشية الصحة في لاتفيا تحقيقا في وفاة مواطن يبلغ من العمر 71 عاما، توفي بوذمة رئوية بعد أيام قليلة من تطعيمه ضد كورونا بلقاح أنتجته شركة "أسترازينيكا" البريطانية - السويدية.

إقرأ المزيد

وأفادت قناة تلفزيون "إل تي في 7" بأن الشخص المتوفي ويدعى، أوليغ زيغيرماخر، كان قد تلقى يوم 5 مارس الجرعة الأولى من عقار أسترازينيكا من الشحنة "ABV5300".

وروي أن استخدام الأدوية من هذه الدفعة تحديدا، جرى تعليقه سابقا من قبل العديد من دول الاتحاد الأوروبي.

وبعد أربعة أيام، وكان ذلك في 9 مارس، توفي الشخص المسن في المستشفى من وذمة رئوية ناجمة عن التهاب رئوي ثنائي.

ونقلت القناة التلفزيونية المحلية عن، تانينا تام زفينيتشي، ممثلة الوكالة الحكومية للأدوية في لاتفيا قولها: "حتى الآن، لم يتم تأكيد أي حالة مميتة في لاتفيا على صلة باللقاح".

وبدأت مفتشية الصحة في لاتفيا تحقيقا في وفاة المواطن زيغيرماخر، ستعرف نتائجه في وقت لاحق.

المصدر: نوفوستي