عالم أوبئة لا يتوقع نهاية جائحة "كوفيد-19" في العالم عام 2021

أعلن الأكاديمي فيكتور مالييف، مستشار مدير مركز بحوث علم الأوبئة في هيئة حماية حقوق المستهلك بروسيا، أن الجائحة لن تنتهي في العالم عام 2021 ، أما في روسيا فقد تنتهي في أغسطس المقبل.



ويقول الأكاديمي في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "بالطبع الجائحة ستنتهي عاجلا أم آجلا. ولكنني أعتقد ليس هذه السنة، مع أن لمنظمة الصحة العالمية الحق في إعلان نهايتها. لأن للفيروس التاجي المستجد طبيعة موسمية، والأدلة كثيرة على ذلك. وهذا ما لاحظناه في الصيف الماضي، حيث انخفضت الإصابات في روسيا ودول أخرى. لذلك ليس مستبعدا أن يحصل نفس الشيء هذه السنة أيضا".

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ويشير مالييف، إلى أن بلدان العالم تشهد زيادة في الإصابات بـ "كوفيد-19"، بما فيها البلدان الأوروبية، بالإضافة إلى هذا لا تزال الحالة في بلدان إفريقيا وبعض بلدان آسيا غير واضحة.

ويقول، "علينا أن نتابع تطور الأوضاع في جميع أنحاء العالم. لأنه يمكن أن يؤثر في معدل الإصابات بروسيا، خاصة وأن أول إصابة سجلت بـ "كوفيد-19" في روسيا كان مصدرها أوروبا".

ووفقا له، ستبدأ الجائحة بالانخفاض عندما تكون لـ 70% من سكان العالم مناعة ضد المرض. ومع ذلك يجب متابعة الطفرات التي تحصل في الفيروس، لمعرفة ما إذا كانت اللقاحات الموجودة فعالة ضدها.

متى تنتهي الجائحة في روسيا؟

يشير الأكاديمي مالييف، إلى أن جائحة "كوفيد-19" قد تنتهي في روسيا بحلول شهر أغسطس 2021، لأن معظم السكان ستكون لديهم مناعة ضد المرض.

ويقول "اعتقد أن معدل الإصابات في روسيا سينخفض في الصيف إلى مئات أو إلى حالات فردية، ولكن هذا ليس مهما على المستوى الوطني. وأعتقد أن الجائحة ستنتهي في روسيا بحلول شهر أغسطس المقبل. لأن الغالبية ستكون لهم مناعة ضد المرض. وإذا أخذنا بالاعتبار موسمية الفيروس، فإنها ستنتهي صيفا".

ويضيف، ولكن ليس مستبعدا حصول بعض الزيادة في الإصابات في فصل الخريف، بعد عودة الناس من إجازاتهم السنوية إلى عملهم ومناطق إقامتهم.

المصدر: نوفوستي