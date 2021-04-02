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أخصائية روسية تحذّر من مخاطر النظم الغذائية غير المتوازنة

الصحة

أخصائية روسية تحذّر من مخاطر النظم الغذائية غير المتوازنة
Globallookpress Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com
صورة تعبيرية
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أعلنت الدكتورة أنتونينا ستارودوبوفا، كبير خبراء التغذية بوزارة الصحة بموسكو، أن النظم الغذائية غير المتوازنة، تخفّض الاستجابة المناعية ومقاومة الجسم للأمراض.

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وتقول في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "نحذر من فقدان الوزن الحاد والشاذ. وليست هناك حاجة لتحديد الطعام واتباع الحميات الغذائية "العصرية" الجديدة، لكونها مضرة للجسم. لأن الحميات الغذائية غير المتوازنة، يمكن أن تسبب قبل كل شيء انخفاض الاستجابة المناعية للجسم ومقاومته للأمراض".

ووفقا للخبيرة، النظام الغذائي الصحي والنشاط البدني المعتدل، يساعدان على عودة وزن الجسم إلى حالته الطبيعية. ويعتبر تخفيض الوزن تدريجيا عندما يكون زائدا أو في حالة السمنة، أفضل بكثير للصحة.

المصدر: نوفوستي

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