هيئة الرقابة الروسية لا تستبعد ارتفاع عدد الإصابات بـ"كوفيد - 19" الخريف المقبل في روسيا

قد تشهد روسيا الخريف المقبل ارتفاعا جديدا لعدد الإصابات بـ"كوفيد – 19".

أعلن ذلك نائب المدير العلمي في معهد الوبائيات الروسي التابع لهيئة الرقابة على حقوق المستهلكين (روس بوتريب نادزور)، ألكسندر غوريلوف.

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وأوضح أن هذا الأمر ممكن في حال رفض الروس الالتزام الإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامات الواقية والتقيد بالتباعد الاجتماعي.

فيما أشار خبير الوبائيات إلى أنه لا يمكن الحديث الربيع الجاري عن احتمال ارتفاع ملحوظ لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، إذ أن روسيا تشهد الآن مرحلة الاستقرار ونزعة تتطور نحو انخفاض عدد المصابين بـ "كوفيد – 19".

إلا أن تلك النزعة، حسب الخبير، لن تؤدي إلى وصول الحد الأدنى التاريخي من الإصابات اليومية، إذ أن 8 أو 9 آلاف من المصابين تعتبر عددا لا يمكن تجاهله. وقال: "بالطبع لا يمكن مقارنة هذا العدد بـ30 ألف إصابة يومية شهدتها روسيا في ديسمبر الماضي".

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن خبير الوبائيات قوله "إن إجراء حملة التطعيم التي تشمل طبقات واسعة من السكان ستسمح بتقديم تنبؤات أكثر تفاؤلا".

واستطرد، ألكسندر غوريلوف، قائلا إن عدم التزام المواطنين الروس بالإجراءات الاحترازية سيضمن آجلا أو عاجلا ارتفاعا موسميا لعدد الإصابات بـ"كوفيد – 19".

المصدر: كومسومولسكايا برافدا