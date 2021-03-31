طبيب يكشف المواد الغذائية التي تسمم الأمعاء

كشف الدكتور الألماني توماس فريلينغ، المواد الغذائية التي تشكل خطورة على الأمعاء.

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وتشير مجلة Focus، إلى أنه وفقا للطبيب، يجب الامتناع بصورة خاصة عن تناول المواد الغذائية المحتوية على السكر، والمقليات أو المدخنة والدهون السيئة مثل المارغرين والمايونيز.

ويقول موضحا، "الأطعمة غير الصحية تنشر في الأمعاء البكتيريا الضارة، التي مع مرور الوقت تجعلها عرضة للإصابة بمختلف الأمراض".

وينصح الدكتور فريلينغ، للحفاظ على الصحة، باتباع النظام الغذائي المتبع في منطقة البحر الأبيض المتوسط الغني بالخضروات والألياف الغذائية.

ولحماية الغشاء المخاطي المعوي، ينصح الطبيب بإضافة البقوليات مثل العدس والحمص والبازلاء، وبعض الخضروات مثل السبانخ والجزر إلى النظام الغذائي. كما ينصح بتناول الموز، مشيرا إلى أن جميع هذه المواد الغذائية تحتوي على مركبات تؤثر إيجابيا في نمو البكتيريا المعوية المضادة للالتهابات.

المصدر: نوفوستي