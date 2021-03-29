طبيب روسي يكشف الطفرة التي تؤدي إلى الإصابة بالسرطان

أعلن الدكتور يفغيني غريكوف، أخصائي أمراض الجهاز البولي والتناسلي في روسيا، أن وجود طفرة CHEK2 في الجينات يزيد من الإصابة بالسرطان.

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وقال الأخصائي في حديث لراديو "موسكو تتحدث"، "يؤدي نقص هرمون التستوستيرون في الجسم، ووجود طفرات CHEK2 في الجينات، إلى الإصابة بسرطان البروستات. وهذه الطفرات لا يمكن تغييرها".

وحذر الأخصائي المرضى من استخدام "الأعشاب والمكملات البيولوجية" كعلاج للاضطرابات الهرمونية.

ويقول، "جميعهم (كل من عولج بهذه الطريقة)، جاءوا بعد عشر سنوات وقالوا إن عمر مرض السرطان عامين. هذه هي حقيقة الحياة. نقص هرمون التستوستيرون يسبب السرطان".

ويؤكد الأخصائي، على أن نظرية العلاقة بين السرطان وورم البروستات الحميد ليست سوى "خرافة من الماضي".

المصدر: نوفوستي