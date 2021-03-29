أخصائي أمراض الجهاز البولي ينفي انتشار عدوى جنسية خطيرة

نفى البروفيسور ألكسندر غفوروف، أخصائي أمراض الجهاز البولي والتناسلي، ما أشيع عن انتشار عدوى جنسية خطيرة في روسيا غير قابلة للعلاج.

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ويقول في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "لا توجد أي أدلة طبية علمية تؤكد انتشار هذه العدوى في روسيا".

ويذكر أن الدكتور يفغيني غريكوف، أخصائي أمراض الجهاز البولي والتناسلي، كان قد أعلن في برنامج تلفزيوني عن ازدياد حالات الإصابة ببكتيريا Mycoplasma genitalium ، المقاومة للمضادات الحيوية، برأيه ويقول "عمليا لا يمكن علاجها بأي دواء : لا جوساميسين ولا دوكسيسيكلين ولا أزيثروميسين. هذه البكتيريا تسبب التهاب البروستات بأشكال مؤلمة شديدة والعقم".

المصدر: نوفوستي