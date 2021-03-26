روسيا تفنّد مزاعم تخلّفها عن طلب تسجيل الاتحاد الأوروبي لقاح "سبوتنيك V"

أكد الحساب الرسمي للقاح "سبوتنيك V" في "تويتر"، أن الجانب الروسي قدم طلبا رسميا لوكالة الأدوية الأوروبية لتسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي منذ يناير الماضي.

وورد على موقع اللقاح في سلسلة تغريدات على "تويتر": "لتوضيح المعلومات غير الدقيقة التي يتم نشرها مرة أخرى، والتي تفترض أن مصممي اللقاح لم يقدموا طلبا للحصول على موافقة الوكالة الأوروبية للأدوية، فإن إجراءاتنا كانت على النحو التالي":

1. تم تقديم طلب التسجيل إلى الوكالة الأوروبية للأدوية بتاريخ 22 يناير الماضي.

2. بدأت الوكالة في مراجعة الطلب في الرابع من مارس الجاري.

3. التدقيق في الطلب المقدم هي خطوة ضرورية في عملية الموافقة على اللقاح من قبل الوكالة الأوروبية.

4. حصل "سبوتنيك V" على تصريح طارئ من 57 جهة تنظيمية أخرى في 57 دولة.

5. يمكننا تزويد الاتحاد الأوروبي بجرعات من لقاحنا تكفي لحوالي 50 مليون شخص في الربع الثالث من هذا العام.

6. يمكن أيضا أن يبدأ إنتاج اللقاح في أوروبا في الربع الثالث من هذا العام.