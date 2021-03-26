مركز "غاماليا" الروسي: فيروس كورونا نادرا ما يصيب الإنسان بعد تلقي جرعتين من اللقاح

قال رئيس مركز "غاماليا" للبيولوجيا المجهرية، ألكسندرغينسبورغ إن الإنسان لا يمكن أن يعتبر نفسه محميا في وجه فيروس كورونا إلا بعد مرور 3 أسابيع من تلقيه جرعتين من لقاح "سبوتنيك - V".

ومضى قائلا:" لا يمكن أن يصاب الإنسان بـ"كوفيد – 19" بعد تلقيه جرعتين من اللقاح إلا نادرا ".

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وأوضح قائلا " إننا سجلنا حالات فريدة لإصابة المواطنين بـ"كوفيد – 19" بعد تلقي جرعة أولى من اللقاح. أما حالات إصابتهم بفيروس كورونا بعد تلقيهم جرعتين من اللقاح فتعتبر نادرة جدا".

وأشار إلى أن الإنسان لا يمكنه اعتبار نفسه محميا تماما في وجه فيروس كورونا بعد مرور 3 أسابيع من تلقي جرعة ثانية من لقاح "سبوتنيك – V".

فيما دعا ،غينسبورغ، الروس إلى مواصلة ارتداء الكمامات الواقية والقفازات والتقيد بالتباعد الاجتماعي وغسل اليدين حتى بعد مرور 3 أسابيع من تلقي الجرعة الثانية من اللقاح.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا