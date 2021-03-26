الكشف عن خطوط الدفاع الثلاثة للقاح "إيبي فاك كورونا"

قالت الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين "روس بوتريبنادزور"، إن لقاح "إيبي فاك كورونا" المضاد لفيروس كورونا، يوفر حماية مناعية ثلاثية.

وجاء في معطيات عن مبادئ عمل اللقاح، نشرت على موقع الهيئة، أن الأجسام المضادة تعيق تفاعل البروتين S للفيروس التاجي مع مستقبلات الخلايا- وبهذا يتشكل خط الدفاع الأول.

والخط الثاني، يتكون من الأجسام المضادة التي تمنع اندماج الغلاف الفيروسي مع غشاء الخلية، مما يمنع تغلغل SARS-CoV-2.

لكن إذا تسلل العامل المسبب للمرض، رغم كل ذلك، إلى الخلية، فسيبدأ بالعمل خط دفاع ثالث: يتم تنشيط خلايا الجهاز المناعي، مثل الخلايا البلعمية الكبيرة، والخلايا الحبيبية المتعادلة، والخلايا القاتلة الطبيعية.

في وقت سابق، قالت "روس بوتريبنادزور"، إن لقاح "إيبي فاك كورونا"، أثبت فعاليته وأمانه.

وذكرت الهيئة، أن مجلة "العدوى والمناعة"، نشرت أمس نتائج المرحلتين الأولى والثانية من الاختبارات السريرية لهذا اللقاح، على متطوعين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 سنة.

وأضافت الهيئة في بيانها: "أجريت الدراسة على مرحلتين: الأولى - دراسة مفتوحة عن سلامة اللقاح وتفاعله ونشاطه المناعي بمشاركة 14 متطوعا تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 سنة. والثانية – على شكل دراسة علاج أعمى عشوائي بسيط للمقارنة – شملت 86 متطوعا تتراوح أعمارهم بين 18-60 سنة".

وشددت الهيئة، على أن الدراسة أثبت أمان وفعالية اللقاح.

المصدر: نوفوستي