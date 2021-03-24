5 إرشادات لنمط الحياة للحد من مخاطر السكتة الدماغية!

قد تؤدي السكتة الدماغية إلى إعاقة دائمة، وذلك إذا كنت محظوظا بما يكفي للنجاة منها، ويمكن أن تحدث من فراغ لتؤذيك أو تؤذي شخصا تهتم لأمره.

وقدمت المؤسسة الخيرية Think Ahead Stroke، خمسة أدلة رئيسية لنمط الحياة لتقليل المخاطر.

حمية غذائية

من أفضل الطرق للوقاية من السكتة الدماغية اتباع نظام غذائي صحي، ما يقلل من فرص الإصابة بثلاث حالات صحية مرتبطة بشدة بالسكتة الدماغية:

• ارتفاع الكوليسترول.

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• ضغط الدم المرتفع.

• البدانة.

وهذا يعني أنك بحاجة إلى تناول "نظام غذائي قليل الدسم وغني بالألياف" قدر الإمكان. وفيما يلي الأطعمة التي ينبغي الحد منها:

• الملح.

• أسماك معلبة في محلول ملحي وأسماك مدخنة.

• اللحوم المعلبة والمملحة والنقانق.

• الزبدة والزيوت والقشدة كاملة الدسم.

• المكسرات المملحة.

• البسكويت الحلو.

• أكياس الحساء ومكعبات المرق والصلصات.

• رقائق البطاطس والمعجنات والكعك.

• الحبوب المحلاة أو عالية الملح، مثل رقائق الذرة.

• الوجبات الجاهزة.

وبدلا من ذلك، تناول المزيد من:

• الأطعمة المنكهة بالأعشاب والبهارات والليمون.

• الأسماك الطازجة والأسماك المعلبة في الماء.

• البيض.

• اللحوم الخالية من الدهون، مثل الدجاج والديك الرومي.

• كميات قليلة من زيت الزيتون وزيت بذور اللفت.

• الجبن.

• المقرمشات والمكسرات غير المملحة.

• الفاكهة الطازجة والمجففة.

• الشوربات والمرق المنزلي.

• البطاطا والمعكرونة البنية والأرز.

• الخبز عالي الألياف أو قليل الملح.

• الخضروات والفاصوليا الطازجة أو المجمدة.

ممارسة الرياضة

تعد أداة رئيسية أخرى للوقاية من السكتة الدماغية، وهذا يعني أن تكون نشطا لمدة 30 إلى 60 دقيقة يوميا، ما "يقلل بشكل كبير من خطر إصابتك بالسكتة الدماغية".

وقف التدخين

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حذرت الجمعية الخيرية من أن "التدخين يضاعف من خطر إصابتك بالسكتة الدماغية" - فالإقلاع عن التدخين في وقت متأخر أفضل من عدم التوقف على الإطلاق.

- طرق الإقلاع عن التدخين:

1. اطلب من العائلة والأصدقاء دعمك.

2. ابتعد عن الأماكن التي ستُعرض عليك فيها السجائر.

3. تذكر الفوائد التي تعود عليك وعلى أسرتك.

4. انضم إلى مجموعة الإقلاع عن التدخين.

5. استخدم كتب المساعدة الذاتية.

6. اذهب إلى طبيبك بشأن استبدال النيكوتين بوصفة طبية، مثل مضغ العلكة والبخاخات واللاصقات.

خفض استهلاك الكحول

أضافت Think Ahead Stroke أن "شرب الكثير من الكحول يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية".

إدارة حالات صحية أخرى

يتمثل التوجيه النهائي لنمط الحياة الذي قدمته المؤسسة الخيرية، في إدارة أي ظروف صحية أخرى قد تكون لديك حاليا.

وتشمل الأمثلة: مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وكلاهما يزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية.

المصدر: إكسبريس