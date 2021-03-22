مركز "فيكتور": الكشف عن أكثر من 50 حالة إصابة بسلالة كورونا البريطانية في روسيا

أعلن مركز "فيكتور" الحكومي الروسي الخاص بمواجهة الأوبئة أن أكثر من 50 حالة إصابة بالطفرة البريطانية من فيروس كورونا تم تسجيلها في روسيا حتى الآن.

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وخلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول التطعيم ضد فيروس كورونا، اليوم الاثنين، قال المدير العام للمركز رينات ماكسيوتوف أن الخبراء كشفوا أيضا عن 3 إصابات بالطفرة الجنوب إفريقية في البلاد، بالإضافة إلى أكثر من 20 حالة إصابة بطفرات منفردة تتطلب دراسة معمقة.

وأكد ماكسيوتوف أن خبراء المركز يدرسون الطفرات المتنوعة لفيروس كورونا، بما في ذلك مدى بقائها على السطوح المختلفة وقدرتها على الانتقال بين الأجسام الحية.

كما أشار المسؤول إلى أن الطفرة البريطانية يتم تحييدها بفعالية كبيرة باستخدام الأمصال المأخوذة من المتعافين أو من متلقي لقاحي "سبوتنيك V" و"أبي فاك كورونا" الروسيين.

المصدر: "تاس"