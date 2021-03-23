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العلماء يدحضون أسطورة المواد الغذائية "الفائقة"

الصحة

العلماء يدحضون أسطورة المواد الغذائية
Gettyimages.ru fcafotodigital
صورة تعبيرية
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اتضح لعلماء من إسبانيا، أن حليب الأم (حليب الثدي) فقط، يمكن اعتباره مادة غذائية "فائقة".

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وتشير The Conversation، إلى أن خبراء جامعة أوفييدو الإسبانية وصفوا هذا المفهوم بأنه مصطلح تسويقي يستخدمه المنتجون للإشارة إلى المنتجات المحتوية على نسبة عالية من العناصر المغذية.

وتضيف، والحديث هنا يدور عن الفيتامينات والعناصر المعدنية وكذلك عن المواد البيولوجية النشطة مثل الألياف الغذائية والبوليفينول. ولكن مع ذلك لم تعترف المنظمات الرسمية بما فيها الوكالة الأوروبية لسلامة الأغذية بهذا المصطلح.

واستنادا إلى هذا ، أعلن الخبراء، أن حليب الأم فقط يمكن اعتباره مادة غذائية "فائقة"، وأما ما يعلن عن بقية المنتجات الغذائية، فليست سوى خدعة تسويقية.

ويؤكد الخبراء، على أنه فعلا هناك منتجات غذائية غنية بالمواد المغذية، ولكن تناولها لا يمكن ان يكون بديلا لنظام غذائي متوازن. فمثلا الملفوف يحتوي على نسب عالية من الكالسيوم وحمض الفوليك والريبوفلافين وفيتامينات C و K و A مقارنة بخضروات الفصيلة الصليبية الأخرى. ولكن مع ذلك لا يمكن اعتبار الملفوف مادة غذائية "فائقة".

المصدر: نوفوستي

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