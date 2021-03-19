مركز "فيكتور" الروسي يتحدث عن خصوصيات حصانة الخلايا في لقاح "أبي فاك كورونا"

أوضحت هيئة "روس بوتريب نادزور" (الرقابة على حقوق المستهلكين) الروسية بعض الخصوصيات التي تتميز بها عملية تشكل الحصانة لدى من يتلقى لقاح"أبي فاك كورونا" التابع لمركز "فيكتور" الروسي.

وقال ناطق باسم المركز في موقعه على "إنستغرام" إن الحصانة على مستوى الخلايا لا تعطي كل مرة نتيجة إيجابية. وأوضح الناطق أنه يجب الأخذ بالحسبان خصوصيات الرد المناعي عند التطعيم باستخدام لقاح "أبي واك كورونا" ضد الفيروس التاجي. ويمكن ألا تعطي بعض الاختبارات نتيجة إيجابية تدل على وجود أجسام مضادة في جسم الذين تلقوا اللقاح المذكور.

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وأعاد الناطق إلى الأذهان أن لقاح "أبي فاك كورونا" يسبب تشكيل أجسام مضادة تربط بين بعض مناطق البروتين السطحي للفيروس التاجي التي تمنع الفيروس من التسلل إلى الخلية.

وجاء في بيان نشره مركز "فيكتور" الروسي أن مادة غاما إنترفيرون (interferon gamma) هي التي تدل على وجود المناعة لدى من تلقوا لقاح "سبوتنيك V ". أما قياس مستوى الإنترفيرون بعد تلقي لقاحات الببتيد التي ينتمي إليها لقاح "أبي فاك كورونا" فيمكن ألا يعطي نتيجة إيجابية.

يذكر أن "أبي فاك كورونا" هو لقاح ثان تم تسجيله في روسيا. وقد أقرته وزارة الصحة الروسية في مطلع مارس الجاري كلقاح يصلح لتطعيم المسنين لأمانه وفعاليته التي تصل 100%.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة الروسية كانت قد سجلت 3 لقاحات روسية وهي "سبوتنيك V " التابع لمركز "غاماليا" الروسي و" أبي فاك كورونا" التابع لمركز "فيكتور" و" كوفيفاك " التابع لمركز "تشوماكوف" .

وقد تم تسجيل لقاح "سبوتنيك V" في 51 بلدا. أما لقاح "أبي فاك كورونا" فلم يسجل إلى حد الآن في بلدان أخرى غير روسيا.

المصدر: كوميرسانت