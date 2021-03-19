تحديد عناصر غذائية معينة يمكن أن تزيد من طول العمر!

يستمر البحث في التعمق في العناصر الأكثر فائدة لطول العمر المتوقع، حيث تربط مراجعة منهجية نُشرت في المجلة الطبية البريطانية (BMJ) حبوبا كاملة معينة بعمر أطول.

وسعى الباحثون إلى إثبات الصلة بين أنواع معينة من الحبوب وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والسرطان الكلي، وكلها تسبب وتتسبب في وفيات محددة.

وللقيام بذلك، أجروا مراجعة منهجية للأدبيات المتاحة حول هذا الموضوع.

وكتبوا: "يوفر التحليل دليلا إضافيا على أن تناول الحبوب الكاملة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية وأمراض القلب والأوعية الدموية؛ والسرطان الكلي؛ والوفيات من جميع الأسباب؛ وأمراض الجهاز التنفسي؛ والأمراض المعدية؛ ومرض السكري".

وارتبط خبز الحبوب الكاملة، وحبوب الإفطار الكاملة والنخالة المضافة، بالإضافة إلى الخبز الكلي وحبوب الإفطار الكلية، بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقا للباحثين.

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ما الذي يجعل الحبوب الكاملة صحية للغاية؟

وفقا لمايو كلينك، فإن الحبوب غنية بالألياف بشكل طبيعي، ما يساعدك على الشعور بالشبع والرضا - ويجعل من السهل الحفاظ على وزن صحي للجسم.

كما أن الحبوب الكاملة مرتبطة أيضا بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وأنواع معينة من السرطان ومشاكل صحية أخرى، كما يقول الموقع الصحي.

ويجب أن تشكل عناصر الحبوب الكاملة ما يزيد قليلا عن ثلث ما تأكله، وفقا لـ NHS.

وتضيف إدارة الصحة الوطنية البريطانية: "اختر أنواعا من الحبوب الكاملة من الأطعمة النشوية، مثل الأرز البني والمعكرونة المصنوعة من القمح الكامل والخبز الأبيض البني أو القمح الكامل أو الخبز الأبيض الذي يحتوي على نسبة عالية من الألياف".

وبالإضافة إلى تناول الطعام بشكل جيد، فإن التمارين الرياضية ضرورية لإطالة العمر.

ويمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض خطيرة، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع 2 والسرطان.

وتظهر الأبحاث أيضا أن النشاط البدني يمكن أن يعزز أيضا احترام الذات والمزاج ونوعية النوم والطاقة.

المصدر: إكسبريس