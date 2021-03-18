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العلماء يحذرون المسنين من خطر الإصابة المتكررة بفيروس كورونا

الصحة

العلماء يحذرون المسنين من خطر الإصابة المتكررة بفيروس كورونا
Sputnik Viatcheslav Vetisov
صورة أرشيفية
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يعتبر العلماء أن عملية التطعيم يمكن أن تحمي كل فئات وطبقات السكان من فيروس كورونا.

إلا أن المواطنين الذين تجاوز سنهم 65 عاما يتعرضون لخطر إصابات متكررة بـ"كوفيد – 19" أكثر من أية فئة أخرى.

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جاء ذلك في  تقرير علمي نشرته في 18 مارس مجلة Lancet العلمية الطبية. وأشار الباحثون في تقرير نشرته المجلة إلى أن السكان يعتبرون محميين من الإصابة المتكررة بـ "كوفيد – 19" بنسبة 80%. فيما يتعلق بمجموعة السكان 65+ فإن المؤشر الذي يحميهم من الإصابة المتكررة لا يتخطى 47% فقط.

إذن فالمسنون يتعرضون، حسب الباحثين، لخطر مرتفع للإصابة بعدوى "كوفيد – 19" مجددا بعد أن أصابهم فيروس كورونا لأول مرة.

وتوصل العلماء في بحثهم إلى استنتاج مفاده بأن تطعيم كل فئات السكان وبالدرجة الأولى مجموعة 65+ يمكن أن يعطي ضمانا لعدم إصابتهم بفيروس كورونا مرة أخرى.

وأعاد الباحثون إلى الأذهان أن كل اللقاحات التي وضعها العلماء والأطباء في العالم أثبتت فاعليتها وأمانها بعد اختبارها على السكان الذين يمثلون مجموعة 65+.

المصدر: كومسومولسكايا برفدا

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