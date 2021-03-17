طبيبة روسية تتحدث عن كمية مضادات قد تمنع إصابات متكررة بـ"كوفيد - 19"

أوضحت الطبيبة والإعلامية المعروفة د. يلينا ماليشيفا، كم من الأجسام المضادة يجب أن تتوفر في جسم الإنسان كي تمنع فيروس كورونا من إصابته مرة أخرى.

وترى الدكتورة أن المناعة ضد "كوفيد – 19" تتشكل لدى الإنسان بعد أن يتراكم في جسمه عدد قليل من الأجسام المضادة يمكن أن يسجله اختبار المضادات.

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وقالت ماليشيفا، في مدونتها على "انستغرام": إذا كان اختبارك للمضادات إيجابيا فأنت محصن من فيروس كورونا مهما كانت كمية الأجسام المضادة في جسمك قليلة أو كبيرة".

يذكر أن د. يليا ماليشيفا ، تقدم في القناة التلفزيونية الروسية الأولى البرنامج الطبي التنويري بعنوان " النمط الصحي للحياة" حيث تلقي الضوء على سبل مختلفة تحول دون الإصابة بأمراض خطيرة.

جدير بالذكر أن صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" كانت قد أفادت في وقت سابق بأن 50% من سكان المدن الروسية الكبيرة قد تشكلت لديهم مناعة القطيع، ما سيساعد المجتمع الروسي مستقبلا في قهر عدوى الفيروس التاجي.

المصدر: كومسمولسكايا برافدا