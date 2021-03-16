الكشف عن مرض تظهر أعراضه في الشعر والأظافر

كشفت الدكتورة آرينا جيغالوفا، أخصائية الأمراض الباطنية، أسباب وعواقب فقر الدم، الذي يتميز بانخفاض مستوى الهيموغلوبين وخلايا الدم الحمراء في الدم.

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وتشير الدكتورة، في حديث تلفزيوني، إلى أن مشكلات في الشعر والأظافر، يمكن أن تشير إلى هذه المتلازمة.

وتقول، "يصاب الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم بالأمراض المعدية أكثر من غيرهم، ويصابون بالشكل الحاد من مرض "كوفيد-19"، وتضطرب تغذية الشعر والأظافر".

وتضيف، يؤدي نقص عنصر الحديد في الجسم، إلى فقر الدم. وقد يعود السبب في هذا النقص، إلى عدم تناول كمية كافية من مواد غذائية ذات أصل حيواني، وكذلك نتيجة فقدان كمية كبيرة من الدم، وأيضا اضطراب عمل الجهاز الهضمي.

وتقول، "لا يؤدي فقر الدم إلى أمراض خطيرة، ولكن الأشخاص الذين يعانون منه، يشعرون عادة بالضعف والإرهاق وسوء المزاج والصداع".

وتنصح الدكتورة، بضرورة إجراء تحليل عام للدم سنويا، لتشخيص هذه المتلازمة، وتقديم المساعدة الطبية في الوقت المناسب.

المصدر: نوفوستي