مركز "فيكتور" الروسي يخطط لتسجيل لقاح جديد مضاد للجدري

أعلن المكتب الاعلامي لهيئة حماية المستهلك، أن مركز "فيكتور" لبحوث علم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، يخطط لتسجيل لقاح جديد مضاد للجدري عام 2021.





ويشير المكتب الاعلامي، إلى أن اللقاح الجديد يخضع حاليا إلى اختبارات سريرية يشارك فيها 334 متطوعا أعمارهم 18-60 سنة.

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وجاء في بيان المكتب الاعلامي للهيئة، ""من المقرر تسجيل اللقاح بناءً على ضوء نتائج الاختبارات التي سيحصل عليها في عام 2021".

وأشار مصدر في هيئة حماية المستهلك، موضحاـ إلى أنه في اللقاح الجديد "تم بمساعدة الهندسة الوراثية "إيقاف" ستة جينات خطيرة" ما يجعله أكثر أمنا من اللقاحات الحالية، التي لا يمكن استخدامها في تلقيح الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة. أما اللقاح الجديد فيتميز "بتركيبة جينية نموذجية لتشكيل الاستجابة المناعية".

ويذكر، أن الجدري، هو المرض المعدي الذي انتصرت عليه البشرية بفضل برنامج التطعيم العالمي، حيث سجلت آخر إصابة بالمرض عام 1997 في الصومال، مع أنه في عام 1980 أعلن رسميا عن الانتصار التام على الجدري.

وحاليا، يحق فقط لمركز "فيكتور" الروسي، والمركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (أتلانتا، جورجيا)، تخزين فيروس الجدري وإحراء دراسات وبحوث عنه.

المصدر: تاس