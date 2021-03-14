غينسبرغ يكشف بيانات متعلقة بإنتاج الأجسام المضادة لدى من عانى من كوفيد

قال ألكسندر غينسبرغ مدير معهد "غاماليا" لعلوم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية، إن مختصين صينيين، أجروا دراسات على متعافين من كوفيد-19، لتحديد مدى إنتاج الأجسام المضادة لديهم.

وأضاف غينسبرغ، في برنامج تلفزيوني: "وفقا للبيانات المتاحة حاليا من زملائنا الصينيين، الذين بحثوا هذه المشكلة على عينة كبيرة جدا من المرضى السابقين، يمكن القول إن ما يقارب 20٪ ممن تعافوا من هذا المرض، ليست لديهم مستويات كافية من الأجسام المضادة الواقية".

وأشار إلى أن، "هذا عدد كبير نسبيا من الناس".

وفي وقت سابق، تحدثت المختصة في الأمراض المعدية غالينا غولتسمان رئيسة القسم العلاجي في المستشفى الإسرائيلي "شامير عساف أ روف"، عن الحاجة إلى إعطاء جرعة ثانية من لقاح مضاد لفيروس كورونا، للذين تعافوا من مرض كوفيد-19.