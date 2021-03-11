"فايزر" و"بيونتيك": فعالية لقاحنا 94% ضد العدوى غير المصحوبة بأعراض

أعلنت شركتا "فايزر" و"بيونتيك" أن بيانات إسرائيلية تشير إلى أن لقاحهما المشترك فعال بنسبة 94% في الوقاية من عدوى كورونا غير المصحوبة بأعراض المرض.

وذكرت الشركتان أن "التحليل الأخير للبيانات الإسرائيلية يظهر أن اللقاح فعال بنسبة 97% في الوقاية من الإصابة المصحوبة بأعراض والمرض الشديد والوفاة، ويتوافق ذلك مع نسبة الكفاءة البالغة 95% المعلنة في نهاية تجارب المرحلة الأخيرة للقاح في ديسمبر الماضي".

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن "البيانات تستند إلى نظامها لتعقب انتشار العدوى".

وذكرت الوزارة أن "النتيجة المستخلصة جاءت وفقا لبيانات جمعت في الفترة بين 17 يناير و6 فبراير الماضيين".

المصدر: "رويترز"