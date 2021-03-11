 
مباشر

"فايزر" و"بيونتيك": فعالية لقاحنا 94% ضد العدوى غير المصحوبة بأعراض

الصحة

Reuters Dado Ruvic
لقاح "فايزر" و "بيونتيك" المضاد لكورونا - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/py4g

أعلنت شركتا "فايزر" و"بيونتيك" أن بيانات إسرائيلية تشير إلى أن لقاحهما المشترك فعال بنسبة 94% في الوقاية من عدوى كورونا غير المصحوبة بأعراض المرض.

وذكرت الشركتان أن "التحليل الأخير للبيانات الإسرائيلية يظهر أن اللقاح فعال بنسبة 97% في الوقاية من الإصابة المصحوبة بأعراض والمرض الشديد والوفاة، ويتوافق ذلك مع نسبة الكفاءة البالغة 95% المعلنة في نهاية تجارب المرحلة الأخيرة للقاح في ديسمبر الماضي".

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن "البيانات تستند إلى نظامها لتعقب انتشار العدوى".

وذكرت الوزارة أن "النتيجة المستخلصة جاءت وفقا لبيانات جمعت في الفترة بين 17 يناير و6 فبراير الماضيين".

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا