الصحة الروسية تسلط الضوء على "ضباب الدماغ" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا

أبلغت وزارة الصحة الروسية المؤسسات الطبية عن مخاطر اضطرابات عقلية وما يسمى بـ "ضباب الدماغ" عند الإصابة بفيروس كورونا.

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وقال كبير الأطباء في مستشفى الأمراض النفسية، زوراب كيكيليدزه، إن فيروس كورونا قد يسبب ظهور اضطرابات عقلية مع ضعف في الوعي (الهذيان).

أوضح طبيب الأمراض النفسية ما هو الفرق بين الهذيان الذي يسببه فيروس كورونا والهذيان الناجم عن تأثير عوامل أخرى.

وقال، زوراب كيكيليدزه، في مؤتمر صحفي عقده يوم 11 مارس في وكالة "روسيا اليوم" الدولية الروسية إن هناك هذيانا له علاقة بالتسمم الناجم عن تعاطي المسكرات أو المخدرات. وتؤثر خطورة المرض في هذه الحال على قوة الشخصية. وهناك هذيان آخر يسببه فيروس كورونا وله علاقة بالعلاج.

وأضاف أن بعض المرضى المصابين بأشكال خطيرة من "كوفيد – 19" عانوا من الهذيان أثناء العلاج. وقال إن الأطباء ساعدوهم في الشفاء باستخدام المضادات الحيوية.

وعلاوة على ذلك فإن طبيب الأمراض النفسية وكبير الأطباء في مستشفى "أليكسييف" للأمراض النفسية في موسكو، غيورغي كوستيوك، تحدث في المؤتمر الصحفي عن شكاو قدمها بعض المرضى بعد التعافي من "كوفيد – 19" وقال إنهم يشكون من "ضباب الدماغ" والقلق والأرق.

وقال إن فترة ما بعد "كوفيد – 19" تشهد العديد من الأعراض والظواهر الجانبية والاضطرابات، بما فيها ضعف الوظائف المعرفية وما يصفه المرضى بـ "ضباب الدماغ" الذي يمكن مقارنته بضعف الوعي أو الهذيان.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا