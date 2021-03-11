عالم فيروسات روسي: ثلث مواطنينا محصنون من فيروس كورونا

قد يكون ثلث الروس محصنين من فيروس كورونا. أعلن ذلك العضو في أكاديمية العلوم الروسية وعالم الفيروسات، ألكسندر لوكاشوف، حيث أدلى بحديث يوم 11 مارس لصحيفة "إزفيستيا " الروسية.

وأوضح قائلا إن سبب ذلك يعود إلى أن هؤلاء كانوا قد واجهوا فيروسات تنفسية أخرى قبل اندلاع وباء "كوفيد – 19".

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وقال إن الدراسات التي أجراها الأطباء الألمان أظهرت أن ثلث سكان تلك البلاد تقريبا قد تشكلت لديهم حصانة على مستوى الخلايا من فيروس كورونا قبل اندلاع وباء "كوفيد – 19". ويمكننا القول إن ثلث المواطنين الروس لديهم الحصانة نفسها أيضا.

ومضى قائلا:" من غير الواضح إلى حد الآن ماذا يعني هذا الأمر. ويستبعد البعض أن يصاب هؤلاء بفيروس كورونا. ويقول البعض الآخر إنهم قد يصابون بنوع غير خطير منه. ومن غير المعلوم كذلك هل يسهم هؤلاء في عملية تشكيل مناعة القطيع.

ويعتقد طبيب الفيروسات الروسي أن مناعة القطيع قد تتشكل لدى سكان روسيا بحلول أغسطس المقبل. أما المدن الكبرى مثل موسكو و بطرسبورغ فتتشكل مناعة القطيع فيها قبل هذا الموعد.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا