البريطانيون يكشفون عن متلازمة تسبب إرهاقا شديدا

قد يدل الإحساس بالتعب الشديد على علامات لفقر الدم الخبيث الذي يسببه نقص فيتامين ( B12 ) حسبما أفادت صحيفة Express نقلا عن الأطباء البريطانيين

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وقال الخبراء إن خفقان القلب والصداع وفقدان الشهية وآلام في الفم واللسان وضيق في التنفس مع مجهود خفيف تشير أيضا إلى وجود المرض الخطير.

وحسب الأطباء فإن البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و64 عاما بحاجة إلى 1.5 ميلليغرام من فيتامين (B12) كل يوم.

ويمكن الحصول على جرعة يومية من الفيتامين عن طريق تناول أطعمة مختلفة. ومن بينها لحم البقر والبيض والحبوب وسمك السلمون التي تعتبر مواد غذائية غنية بفيتامين (B12).

يذكر أن B12 عبارة عن فيتامين قابل للذوبان ويسمى أيضا بـ" كوبالامين". وإنه ليس مسؤولا عن عمل الجهاز العصبي فحسب بل ويشارك في إنتاج خلايا الدم الحمراء والحمض النووي.

ويمكن أن يؤدي نقص كوبالامين إلى تلف الأعصاب وخدر وتنميل في الذراعين والساقين وضعف العضلات وفقدان ردود الفعل.

يذكر أن فقر الدم الخبيث هو مرض ينتج عن قدرة ضعيفة على إنتاج الدم لسبب نقص فيتامين ( B12 ) في جسم الإنسان. ويعد نخاع العظام وأنسجة الجهاز العصبي أكثر تأثرا لنقص الفيتامين المذكور.

المصدر: نوفوستي