اليابان ترصد منذ منتصف فبراير 8 حالات لرد فعل تحسسي من لقاح فايزر

رصدت في اليابان ما لا يقل عن خمس حالات جديدة من الحساسية المفرطة بين العاملين الطبيين الذين تم تطعيمهم بعقار شركة "فايزر" الأمريكية.

إقرأ المزيد

وذكرت بيانات وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية اليابانية أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين يعانون من الحساسية بعد التطعيم ارتفع إلى ثمانية.

ويدور الحديث حصريا عن نساء تتراوح أعمارهن بين 20 و50 عاما، كانت ظهرت عليهن جميعا أعراض مثل السعال والتهاب الحلق وتنميل الأطراف، فور تلقيهن اللقاح، فيما أدخلت اثنتان منهن إلى المستشفى.

وأشارت قناة تلفزيون "تي بي إس" إلى أن 71 ألف شخص تم تطعيمهم في اليابان، معظمهم من العاملين في المؤسسات الطبية.

وكانت اليابان وقعت في العام الماضي اتفاقيات مع شركة "أسترازينيكا" السويدية وشركة "موديرنا" الأمريكية، وكذلك المجموعة الأمريكية الألمانية "فايزر- بيونتيك" لتوريد اللقاحات المضادة لكورونا، وتعول البلاد على الحصول في المجموع على 310 ملايين جرعة من اللقاحات.

يشار إلى أن التطعيم في اليابان بدأ في 17 فبراير، وتم في المرحلة الأولى تطعيم 40 ألف عامل صحي محلي، ويمكن أن تغطي هذه العملية فيما بعد حوالي 4.7 مليون من الكوادر الطبية اليابانية.

وسيتم في المرحلة الثانية السماح للمواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما بالتطعيم، ويبلغ عددهم في البلاد حوالي 36 مليونا، فيما قد تصبح اللقاحات بحلول مايو متاحة لفئات أخرى من اليابانيين.

المصدر: تاس