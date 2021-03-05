الأرجنتين تكشف نتائج اختبارها للقاح "سبوتنيك V" الروسي

أفادت حكومة ولاية بوينس آيرس الأرجنتينية أن اختبار لقاح "سبوتنيك V" الروسي أظهر أن الأجسام المضادة لكورونا ظهرت لدى 100% من المشاركين في الاختبار بعد تلقيهم جرعتين من اللقاح.

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وجاء في بيان صدر عن الحكومة ونشر على موقعها الإلكتروني أن الاختبار قام به العلماء من المجلس الوطني للأبحاث العلمية والفنية (CONICET) بالتنسيق مع وزارة صحة الولاية.

ونقل البيان عن أندريا غامارنيك، رئيسة مختبر علم الفيروسان الجزيئية في مؤسسة "Instituto LeLoir" وكبيرة الباحثين بمجلس "CONICET" وإحدى المشاركين في البحث، قولها: "تظهر نتائج البحث أن الأشخاص الذين سبق أن تعرضوا للفيروس وتم العثور على الأجسام المضادة للفيروس في أجسامهم قبل التلقيح تظهر لديهم مناعة سريعة بعد تلقيهم جرعة أولى من لقاح "سبوتنيك V"، وذلك مع مستوى مماثل أو أعلى من الأجسام المضادة للفيروس، مقارنة مع مستوى الأجسام المضادة التي تظهر في أجسام الأشخاص الذين لم يتعرضوا للفيروس سابقا وتلقوا جرعتين من اللقاح".

من جانبه قال خورجيه هيفنر، كبير الباحثين في مجلس "CONICET" وأحد المشاركين في البحث: "تدل هذه النتائج على أن الإصابة السابقة ساعدت في تطوير الذاكرة المناعية، الأمر الذي يثبت أن الجرعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V " تثير مستوى متزايدا للأجسام المضادة مقارنة مع الأشخاص غير المصابين سابقا".

ويرى العلماء المشاركون في البحث أن هذه الاستنتاجات قد تؤدي إلى إعادة النظر في الجدول الزمني لتلقيح الأشخاص المصابين بكورونا سابقا بشكل أكيد، الأمر الذي سيسمح بدوره بتحسين استخدام الموارد، دون إلحاق ضرر بفعالية التلقيح.

وأضاف بيان حكومة ولاية بوينس آيرس أن الباحثين درسوا أثناء المرحلة الأولى من البحث الاستجابة المناعية لـ142 طبيبا متطوعا تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عاما، وبينهم 22 شخصا كانوا قد أصيبوا بفيروس كورونا سابقا.

وتم تطعيم الأشخاص بجرعة ثانية بعد 21 يوما من الجرعة الأولى. وتم إجراء اختبارات المشاركين في البحث قبل تلقيحهم وبعد 21 يوما من تلقيهم الجرعة الأولى، ثم بعد 21 يوما من تلقيهم الجرعة الثانية.

وتابع البيان: "أظهر البحث أن تلقي جرعتين من لقاح "سبوتنيك V" أثار استجابة مناعية لدى 100% من المتطوعين. كما اتضح أن عدد الأجسام المضادة لدى الأشخاص المصابين بكورونا سابقا والذين تلقوا جرعة واحدة من اللقاح كان أكبر بمقدار 8 مرات من المتطوعين غير المصابين بالفيروس سابقا والذين تلقوا جرعتين من اللقاح".

وكانت روسيا والأرجنتين وقعتا سابقا مذكرة التفاهم الهادفة إلى فتح إنتاج لقاح "سبوتنيك V" في أراضي هذه الدولة. وتم تسجيل هذا اللقاح الروسي في الأرجنتين وفق العملية المسرعة (الطوارئ). وقد بدأت هناك حملة تلقيح السكان باستخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

المصدر: نوفوستي