أكاديمي روسي: الفيروس التاجي المستجد "محافظ جدا"

وصف الأكاديمي الروسي غينادي أونيشينكو، الفيروس التاجي المستجد، بأنه فيروس "محافظ جدا".



واشار أونيشينكو في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن الفيروس المسبب لمرض "كوفيد-19"، لا يتميز بحصول تغيرات فيه كما في فيروس الإنفلونزا.

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ويذكر أن البروفيسور أرنالدو كاروزو، رئيس الجميعة الإيطالية لعلم الفيروسات، كان قد أعلن في حديث لوكالة AdnKronos الإخبارية، أن علماء الأحياء المجهرية اكتشفوا السلالة "النيجيرية" من الفيروس التاجي المستجد في شمال إيطاليا، وعبروا عن قلقهم من أن اللقاحات المتوفرة حاليا لن تكون فعالة ضدها بالدرجة المطلوبة.

وقال أونيشينكو موضحا، متى يمكن الحديث عن سلالة جديدة فعلا، "السلالة هي نفسها. والسلالة الجديدة ستظهر عندما ينتقل الفيروس التاجي في الصين أو في أي دولة أخرى جنوب-شرق آسيا، من الحيوان إلى الإنسان، حينها سنتحدث عن سلالة جديدة".

ويضيف، أما ما يشاع حاليا عن سلالات جديدة للفيروس التاجي المستجد، فإنها ليست سوى أنواع فرعية للسلالة القديمة، وكل ما يميزها هو اكتساب الفيروس خصائص جديدة.

وأعرب الأكاديمي، عن أمله بأن تكون جميع اللقاحات الروسية المضادة للفيروس التاجي المستجد، فعالة ضد جميع "الأنواع الفرعية" لهذا الفيروس أيضا.

المصدر: نوفوستي