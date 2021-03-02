تدهور صحة 22 طبيبا أوكرانيا بعد تلقيهم اللقاح الهندي ضد "كوفيد - 19"

شعر 22 طبيبا من مدينة أوديسا الأوكرانية بأن صحتهم تواجه مشاكل وذلك بعد أن تلقوا لقاح Covieshield/AstraZeneca الهندي ضد "كوفيد - 19".

صرح بذلك رئيس إدارة الصحة في بلدية المدينة يلينا يريمنكو.

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وأفادت وكالة "يونيان" الأوكرانية بأن اللقاح المذكور قد تلقاه 60 طبيبا وممرضا في أوديسا، وقد شكا 22 شخصا منهم من تدهور الصحة وارتفاع درجة الحرارة إلى 37.2 – 38.5 درجة مئوية.

وحسب رئيسة إدارة الصحة فإن قائمة الراغبين في التطعيم ضد "كوفيد – 19" تضم نحو ألف شخص من مواطني أوديسا. ومن بينهم 496 طبيبا وممرضا يشاركون في علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات.

إلا أنه كان يفترض أولا أن يتلقوا لقاح "فايزر"، فيما تم تطعيمهم بلقاح Covieshield/AstraZeneca هندي الصنع. وبعد أن اتضح الأمر صار الأطباء يتخلون عن التطعيم باللقاح المذكور.

يذكر أن وزارة الصحة الأوكرانية اشترت في الهند لقاح Covieshield/AstraZeneca هندي الصنع بسعر 17 دولارا مقابل جرعة واحدة في الوقت الذي توزع الهند هذا اللقاح مجانا على الدول الصديقة مثل نيانمار والنيبال وغيرهما.

ويتوقع أن تستورد أوكرانيا من الهند في النصف الأول من العام الجاري نحو 3.7 مليون جرعة من اللقاح المذكور. بينما رفض الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، تطعيم سكان أوكرانيا بلقاح "سبوتنيك – V" الروسي.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا