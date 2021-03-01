الفلبين.. نقل 5 أشخاص إلى مستشفى بعد تطعيمهم بلقاح "سينوفاك" الصيني 

نقل خمسة أشخاص على الأقل إلى قسم الطوارئ بأحد مستشفيات الفلبين بعد خضوعهم للتطعيم ضد فيروس كورونا، وفق ما أفادت قناة CNN Philippines اليوم الاثنين.

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وأشارت القناة، عبر صفحتها في "تويتر"، إلى أن أحد الأشخاص الخمسة ظهر على جلده طفح، ما يمكن أن يكون عرضا لرد فعل تحسسي، أما الباقون فلا يزالون تحت مراقبة طبية، دون الكشف عن تفاصيل أخرى عن حالة المصابين.

وانطلقت في الفلبين اليوم الاثنين حملة التطعيم باللقاح المصمم من قبل شركة "سينوفاك" الصينية، الذي استلمت الجمهورية الدفعة الأولى منه (600 ألف جرعة) يوم الأحد، لتطعيم 50 ألف عسكري و250 ألف عامل في قطاع الصحة العامة.

ومنذ تسجيل الحالة الأولى من الإصابة بفيروس كورونا في الفلبين في 30 يناير 2020، تجاوز عدد المصابين بمرض "كوفيد-19" (الناجم عن الفيروس) 578,3 ألف، وتعافى منه 534,3 ألف شخص، إضافة إلى تسجيل أكثر من 12,3 ألف وفاة.

ووافقت السلطات الفلبينية على الاستخدام الطارئ لثلاثة لقاحات أحدها من تصميم شركتي "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية والثاني من صنع شركة "أسترازينيكا" السويدية البريطانية، والثالث من صنع "سينوفاك" الصينية.

المصدر: تاس