مطور لقاح كورونا: من يأخذ اللقاح لن يصبح ناقلا للفيروس

قال أوغور شاهين، رئيس شركة بيونتيك الألمانية التي طورت لقاح "فايزر" ضد فيروس كورونا، إن من يتلقى اللقاح لن يصبح شخصا معديا أو ناقلا للفيروس.

وأوضح شاهين في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، أنه "بعد التطعيم باللقاح يصبح احتمال نقل الشخص للفيروس حتى وإن أصيب به منخفضا بنسبة 92 %. وبهذه المعلومة نعلم الآن أنه يمكننا احتواء الوباء بشكل فعال إذا تم تطعيم عدد كاف من الناس".

ومضى قائلا "الضوء في نهاية النفق بات أكثر سطوعا.. بمجرد تلقيح عدد كاف من الناس، سنكون سيطرنا على الوباء".

وتابع: "نتائج الدراسات التي أجريت على لقاح بيونتيك أفضل بكثير مما كنت أتوقع، والإحصاءات رائعة، وتثبت أننا نسير في الطريق الصحيح".

ونجحت شركة "بيونتيك" الألمانية التي يملكها شاهين وزوجته أوزلام توريجي، بالشراكة مع "فايزر" الأمريكية بتطوير لقاح ضد فيروس كورونا وهو يستخدم حاليا في جميع أنحاء العالم.

المصدر: صحيفة "بيلد" الألمانية