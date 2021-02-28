خبيرة: مستوى الأجسام المضادة العالي لا يضمن حماية فعالة من كوفيد-19

قالت تاتيانا نيبومنياشيخ نائبة مدير مركز "فيكتور" العلمي، إن المستوى العالي من الأجسام المضادة لا يضمن حماية فعالة من كوفيد-19، لذلك لا فائدة من التهافت على ذلك.

وترى الخبيرة، أن المسلك الذي يسعى الإنسان عبره لتحقيق مستويات عالية من الأجسام المضادة، ليس صحيحا تماما.

وانتقدت نيبومنياشيخ، محاولات التحفيز المفرط لجهاز المناعة، وقالت: "يجب أن يكون هناك عيار كاف من الأجسام المضادة والعناصر الأخرى في جهاز المناعة، حتى يتمكنوا معا من توفير الحماية ضد فيروس كورونا".

وأشارت الخبيرة، إلى أن لقاح "EpiVacCorona" الذي صممه مركز "فيكتور"، لا يضع نصب عينيه، هدف تحقيق مجموعة واسعة من أنواع الأجسام المضادة والمستويات العالية لها.

وأكدت نيبومنياششيخ أن هذا اللقاح، يهدف إلى إنتاج القدر اللازم من الأجسام المضادة الذي يكفي للحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: نوفوستي