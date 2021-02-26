تغييرات في برازك ينبغي الحذر منها قد تكشف عن سرطان خطير!

يعد سرطان الأمعاء مصطلحا عاما لأي سرطان يتطور في الأمعاء الغليظة، وقد يُعرف أحيانا باسم سرطان القولون أو المستقيم.

ويمكن أن تكون علامات الإنذار المبكر لسرطان الأمعاء خفية للغاية، وقد لا يدرك الكثير من الناس أنهم في خطر.

ولهذا السبب من الأهمية بمكان أن تقوم دائما بفحص برازك بعد دخول المرحاض ، فهي من أسهل الطرق لمعرفة ما إذا كنت معرضا لخطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

وأدرج موقع Medicine Net علامات التحذير الثلاث الموجودة في نوع البراز، بما في ذلك البراز الأسود، وهو علامة حمراء لسرطان الأمعاء، حيث يصبح الدم من الأمعاء أحمر غامقا أو أسود ويمكن أن يشبه القطران.

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وقد يكون اللون الأحمر الفاتح علامة على الإصابة بسرطان القولون. وقد يحتاج البراز الرقيق مثل قلم الرصاص أيضا إلى فحص.

ووفقا لـ The Royal Marsden، قد يشير الدم أو المخاط في برازك إلى المرض المميت. وقد يكون هناك أيضا إمساك متزايد، أو ربما نوبات متناوبة من الإمساك والإسهال، كما يقول الموقع الصحي.

ويعد الشعور بأنك لم تفرغ أمعاءك بالكامل، أمرا شائعا جدا إذا كان الورم في المستقيم.

وقد يكون هذا غير مريح، وربما تشعر باستمرار بالحاجة إلى الذهاب إلى المرحاض، كما يمكن أن تكون الإصابة بالإمساك أو البراز الليّن من علامات الإصابة بسرطان الأمعاء.

ويعد العثور على الدم في برازك أحد أكثر أعراض سرطان الأمعاء شيوعا.

وتحدث أكثر من 90% من جميع أسباب سرطان الأمعاء لدى الأشخاص فوق سن الخمسين.

ويمكنك تقليل خطر الإصابة بالمرض عن طريق تقليل كمية الكحول في نظامك الغذائي، والإقلاع عن التدخين، إذا كنت مدخنا.

المصدر: إكسبريس