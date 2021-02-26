نصائح لمن أصيب بمرض بعد الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لـ "كوفيد-19"

قدم الدكتور نيقولاي كريوتشكوف، أخصائي علم الفيروسات، النصائح اللازمة للأشخاص الذين يصابون بمرض بعد تلقيهم الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للمرض.

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وأكد الأخصائي، على أنه في هذه الحالة، يجب تأجيل تلقي الجرعة الثانية مدة 1-2 أسبوع. ويقول، "إذا أصيب الشخص بنزلة برد بعد تلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس التاجي المستجد، فعليه أن يتعالج كما في حالة الإصابة بعدوى فيروسية تنفسية حادة: تناول أدوية مخفضة للحرارة عند الضرورة، تناول مشروبات دافئة، وبعد انتهاء المرحلة الحادة من المرض، واستقرار حرارة الجسم، يمكنه تلقي الجرعة الثانية من اللقاح المضاد للفيروس التاجي المستجد".

ومن جانبه، يشير البروفيسور ألكسندر تشيبرونوف، الخبير في علم الفيروسات، إلى أنه عند الضرورة يمكن تأجيل تلقي الجرعة الثانية لفترة أطول.

ويقول، "من الأفضل الاتفاق مع الطبيب المختص، بشأن موعد تلقي الجرعة الثانية من اللقاح". ويضيف، يمكن أن تمتد الفترة بين تلقي الجرعة الأولى والثانية إلى شهر كامل.

المصدر: نوفوستي