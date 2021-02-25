روسيا تدرس مدى تأثير اللقاح ضد فيروس كورونا على المصابين بالإيدز

كلفت نائبة رئيس الحكومة الروسية، تاتيانا غوليكوفا، من يهمهم الأمر بالنظر في مسألة دراسة فاعلية تطعيم الأشخاص المصابين بمرض الإيدز ضد عدوى فيروس كورونا.

جاء ذلك في بروتوكول اجتماع مجلس الوزراء الروس بشأن الوصاية والرعاية في المجال الاجتماعي والذي تم نشره الخميس 25 فبراير على موقع الحكومة الإلكتروني.

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وكلف البروتوكول الخبراء بأجراء بحوث علمية بشأن فاعلية تطعيم طبقة من السكان الذين أصابهم مرض الإيدز.

وجاء في البروتوكول أن التقرير بهذا الشأن يجب أن يقدم إلى الحكومة الروسية نهاية العام المقبل.

هذا وكانت، تاتيانا غوليكوفا، قد أعلنت في وقت سابق أن عدد الروس المصابين بمرض الإيدز بلغ في 31 ديسمبر الماضي 1.1 مليون شخص، ويشكل الرجال منهم نسبة 60%.

وحسب منظمة الصحة العالمية فإن عدد المصابين بمرض الإيدز بلغ مطلع العام الماضي في العالم نحو 38 مليون شخص يعيش ثلثاهم في القارة الإفريقية.

ويذكر أن المصابين بالإيدز (مرض نقص المناعة) يعتبرون أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا لضعف قدرتهم المناعية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا