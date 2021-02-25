خبير وبائيات روسي يستبعد قدوم موجة ثالثة لفيروس كورونا

ربما لا تُتوقع زيادة سريعة بعدد الإصابات بفيروس كورونا في روسيا في الربيع المقبل.

أعلن ذلك نائب المدير العلمي في معهد الوبائيات الروسي التابع لهيئة "روس بوتريب نادزور" الروسية (الرقابة على حقوق المستهلكين)، ألكسندر غوريلوف. فيما لم يستبعد تقلبات موسمية لعدد المصابين بـ"كوفيد – 19".

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وأوضح الخبير أنه من غير المنطقي الحديث عن "موجات" المرض، إذ أن الموجة تقضي بزيادة عدد المصابين بعد انخفاضه إلى الصفر. بينما لم تشهد روسيا تقلص عدد الإصابات حتى الصفر في فترة ما، لذلك اقترح الخبير الحديث عن مراحل ارتفاع عدد الإصابات وانخفاضه وأضاف قائلا:" إننا نشهد في الوقت الراهن مرحلة الانخفاض ولا نتوقع العودة إلى نمو الإصابات بفيروس كورونا في موسم الربيع، رغم إننا لا نستبعد تقلبات موسمية لعدد الإصابات اليومية فيما بعد".

وأشار الخبير إلى أن الأوضاع المتعلقة بتفشي فيروس كورونا تتوقف اليوم على مدى التزام سكان روسيا بالإجراءات الاحترازية. بما فيها ارتداء الكمامات الواقية والتباعد الاجتماعي ونجاح عملية التطعيم.

وقال إن روسيا يمكن أن تبلغ مؤشرات الصفر في الإصابات بفيروس كورونا بعد أن يتلقى اللقاح ضد "كوفيد – 19" ما لا يقل عن 60% من سكانها.

مع ذلك فإن كبير الأطباء في مركز "ليدير ميديتسينا" الروسي، يفغيني تيماكوف، لا يستبعد زيادة عدد المصابين بـ"كوفيد – 19" بروسيا في منتصف الربيع المقبل.

وقال إن الحديث لا يدور حول الموجة الثالثة لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن السلالة البريطانية لفيروس كورونا ستصل روسيا عاجلا أو آجلا ، مع العلم أن طبقة مناعية تضم من تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا لا تزال محدودة.

كما لا يستبعد الطبيب إصابات متكررة ضمن من أصابهم فيروس كورونا في مطلع الوباء.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا