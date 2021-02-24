عضو في أكاديمية العلوم الروسية يحدد فترة الظهور المحتمل لـ "التعايش" بين فيروس كورونا والإنفلونزا

حذر عالم من أكاديمية العلوم الروسية من خطر اجتماع وبائي كورونا والأنفلونزا في الفترة الحالية، مشددا على أن وقت التخلي عن الأقنعة الطبية (الكمامات) لم يحن بعد.

إقرأ المزيد

وأفاد فاليري تشيريشنيف، المدير العلمي لمعهد علم المناعة وعلم وظائف الأعضاء في أكاديمية العلوم الروسية، فرع الأورال، بأن ذروة نشاط الإنفلونزا تحدث تقليديا في يناير وفبراير ومارس، وتتزامن هذه الفترة في عام 2021 مع جائحة فيروس كورونا المتواصلة، ما يسهم في خلق مخاطر معينة.

وأشار العالم إلى أن سلالة معتدلة من الأنفلونزا تنتشر الآن في روسيا، معربا عن أمله في "عدم انضمام سلالة أخرى ممرضة"، والتي تظهر في البلاد من وقت لآخر في فترة ما بين عامين أو ثلاثة أعوام.

وتساءل تشيريشنيف في هذا السياق قائلا: "ماذا لو تعايشت عدوى فيروس كورونا والإنفلونزا؟ أرجو أن لا يحدث هذا الأمر، لكن الوقت الآن يتمثل في يناير وفبراير ومارس. وفقط في نهاية مارس سنتنفس بحرية".

وشدد العضو في أكاديمية العلوم الروسية على أنه لا يمكن تقليل فرصة تراكم وباء على آخر إلا باستخدام وسائط الوقاية الشخصية، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه التوقف عن ارتداء الكمامات.

ولفت العالم في ذات الوقت إلى أن "فيروس كورونا انحسر قليلا، لكن لا ينبغي أن ننسى فيروسا آخر، الإنفلونزا أيضا لا تنام. الآن الأقنعة (الكمامات) تنقذنا من وباء الأنفلونزا".

المصدر: iz.ru