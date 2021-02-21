طبيب أسنان يحذر من عواقب سلبية لارتداء أقنعة الوجه

صرح طبيب الأسنان الروسي، غينادي شارغورودسكي أن ارتداء أقنعة الوجه يؤثر سلبا على صحة الأسنان واللثة.

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وقال في حديثه لقناة "زفيزدا" ("النجم") الروسية أن تغطية الفم والأنف خلال ساعات طويلة يحد من تدفق الرطوبة وقد يسبب جفاف الفم الذي يساعد في تطور تسوس الأسنان وأمراض اللثة.

وأضاف: "لذلك ارتداؤها (الأقنعة) أمر ضروري، لكن يجب أخذ فترات راحة بطريقة أو بأخرى لكي يكون بإمكان كل هذه الكائنات الدقيقة المرضية الخروج من الفم".

كما أشار الطبيب إلى أن ارتداء أقنعة الوجه قد يثير ظهور رائحة كريهة من الفم، ووصى بغسل الأسنان كثيرا وشطف الفم بالمياه أثناء الوباء.

المصدر: نوفوستي