طبيب يدحض أسطورة سلالة جديدة للفيروس التاجي المستجد

دحض الطبيب الروسي الشهير ألكسندر مياسنيكوف، أسطورة سلالة الفيروس التاجي المستجد الجديدة، المكتشفة في بريطانيا.

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ويذكر أن صحيفة الغارديان، أشارت نقلا عن باحثين من جامعة إدنبرة، إلى اكتشاف سلالة جديدة للفيروس التاجي المستجد أطلق عليها اسم B1525. وفقا للصحيفة، للسلالة الجديد "مجموعة تحولات تثير القلق" من بينها طفرة E484K في بروتين سبايك، التي اكتشفت أيضا في التحولات "البرازيلية" و"الجنوب إفريقية" ووفقا للخبراء هذه التحورات جعلت الفيروس أكثر مقاومة للأجسام المضادة.

ويقول مياسنيكوف في لقاء مع قناة NSN، في معرض تعليقه على ما نشرته الغارديان، "سوف تظهر الطفرات الواحدة تلو الأخرى، بحيث لن يكون هناك الوقت الكافي لمتابعتها. ويضيف، ليس صحيحا ما يشاع أن السلالة الجديدة أكثر فتكا. هذا ما يتضح من نتائج دراسة واحدة. لأنه إذا كان هذا صحيحا لما بقي أحد على قيد الحياة. ولكن غالبية الخبراء يقولون، إذا ازداد عدد المصابين، فسوف يزداد عدد الوفيات. ونعتقد حاليا أن معدل الوفيات بسبب الطفرة الجديدة ليس أعلى".

ويشير مياسنيكوف في نفس الوقت، إلى أن الطفرات تكتشف، حيث تجري دراسات مستمرة يقوم بها خبراء الفيروسات. ويضيف، مع العلم يمكن أن تظهر سلالات جديدة للفيروس التاجي المستجد، في أماكن ما، قبل الأماكن التي اكتشفت فيها. فوفقا له، الطفرة البريطانية الأولى للفيروس التاجي المستجد مصدرها جنوب إفريقيا.

المصدر: نوفوستي