كرة شعر ضخمة تمزق جدار معدة شابة وتُدخلها الجراحة!

أفاد تقرير جديد بأن مراهقة في المملكة المتحدة كانت تأكل شعرها قهريا، انتهى بها الأمر إلى تطوير كرة شعر ضخمة أحدثت ثقبا في جدار بطنها.

وبلغ طول كرة الشعر البيضاوية 19 بوصة (48 سم)، وامتلأت معدتها بالكامل، وفقا للتقرير الذي نُشر في 9 فبراير في مجلة BMJ Case.

وذهبت الفتاة البالغة من العمر 17 عاما إلى المستشفى في البداية، بعد أن أغمي عليها مرتين، ما أدى إلى إصابة وجهها وفروة رأسها أثناء السقوط.

😧 Poor girl.

Giant hair ball tears through teen's stomach, requiring surgery. https://t.co/GsEDUzTYIvpic.twitter.com/gJchhfyAzB — Nanci Guest PhD, RD, CSCS (@NanciGuestRDPhD) February 16, 2021

وأراد الأطباء استبعاد إصابة في الرأس، لكن أثناء الفحص، لاحظوا أيضا كتلة في الجزء العلوي من بطن الفتاة. وقالت المراهقة إنها عانت من آلام متقطعة في البطن على مدى الأشهر الخمسة الماضية، والتي تفاقمت على مدار الأسبوعين السابقين لزيارتها للمستشفى، حسبما ذكر التقرير.

وكان لديها أيضا تاريخ من اضطرابات الصحة العقلية: هوس نتف الشعر، أو رغبة قوية في نتف الشعر. والحالة المرتبطة ببلع الشعر، أو الأكل القهري للشعر.

وكشف التصوير المقطعي (CT) عن وجود "معدة منتفخة بشدة" مع كتلة كبيرة بداخلها، وتمزق في جدار المعدة، وفقا لمعدي الدراسة من مركز كوينز الطبي في نوتنغهام، إنجلترا.

وشُخّصت إصابة المراهقة بمتلازمة رابونزيل، حيث تمتد كرة الشعر في المعدة إلى الأمعاء، حسبما أفادت "لايف ساينس" سابقا.

إقرأ المزيد

وخضعت لعملية جراحية، وأزال الأطباء كرة الشعر، التي كانت كبيرة جدا لدرجة أنها "شكلت قالبا من المعدة بأكملها"، على حد قول الباحثين.

ويعاني ما بين 0.5٪ و3٪ من الناس من هوس نتف الشعر في مرحلة ما من حياتهم، وفقا للمنظمة الوطنية للاضطرابات النادرة.

ويمكن أن يسبب تناول الشعر مضاعفات خطيرة، بما في ذلك انسداد الأمعاء وحتى الموت، وفقا لمايو كلينك. وفي عام 2017، توفيت فتاة تبلغ من العمر 16 عاما في إنجلترا بسبب متلازمة رابونزيل، بعد أن تسببت كرة الشعر في معدتها بإصابة قاتلة.

وفي الحالة الآنية، أدخلت الفتاة إلى وحدة العناية المركزة (ICU) بعد الجراحة، وتلقت الطعام من خلال أنبوب تغذية أدخل في أمعائها الدقيقة أثناء شفاء معدتها.

وكتب المعدون أنه بعد التقييم من قبل الأطباء النفسيين بالمستشفى، حصلت على "دورة تدريبية بعد الجراحة" وخرجت من المستشفى بعد سبعة أيام من الجراحة. وبعد شهر، لم تظهر عليها أي علامات على حدوث مضاعفات، "وكانت تتقدم بشكل جيد مع النصائح الغذائية" وتزور طبيبا نفسيا، على حد قولهم.

المصدر: لايف ساينس