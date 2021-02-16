أخصائية بالغدد الصماء تحدد عواقب ترك التدخين بشكل مفاجئ وحاد

قالت يلينا غوبكينا رئيسة قسم الغدد الصماء في مركز التشخيص السريري "ميدينسنتر"، إن التخلي عن النيكوتين يزيد من الشعور بالجوع، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

وأضافت الخبيرة: "لكن ذلك، لا يعني ضرورة المحافظة على عادة التدخين".

وتابعت غوبكينا القول: "النيكوتين يقلل من الشعور بالجوع، ويبطئ عملية امتصاص الطعام في الأمعاء".

ونصحت الطبية، الذين يتخلون عن التدخين، بممارسة المزيد من التمارين الرياضية، وكذلك اختيار النظام الغذائي بعناية واهتمام. ويفضل، بعد التخلي عن التدخين، مراجعة مختص بالتغذية، وإبقاء الوضع الصحي تحت المراقبة.

وأكدت غوبكينا، أن الجسم في هذه الفترة، لا يمتلك الكمية الكافية من الماء العادي، الذي يؤدي تناوله بكمية معينة، عادة إلى تطبيع وضع الجسم.

المصدر: لينتا رو