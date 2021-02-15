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الصحة العالمية تسجل تراجع إصابات كورونا عالميا للأسبوع الخامس

الصحة

الصحة العالمية تسجل تراجع إصابات كورونا عالميا للأسبوع الخامس
Reuters Fabrice Coffrini/Pool via REUTERS
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس
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أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن وتيرة الإصابات بفيروس كورونا المستجد عبر العالم تستمر في التراجع على مدار خمسة أسابيع متتالية.

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وخلال موجز صحفي اليوم الاثنين، ذكر غيبريسوس أن الأسبوع الماضي شهد انخفاض عدد الإصابات بمرض "كوفيد-19" إلى أدنى حد منذ أكتوبر الماضي.

وأشار إلى أن العدد العام للإصابات الجديدة المسجلة أسبوعيا في مختلف دول العالم تراجع بواقع النصف تقريبا. 

المصدر: "نوفوستي"

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