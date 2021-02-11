العلماء يحققون "خطوة هامة إلى الأمام" في البحث عن علاج لمرض تنكسي موهن!

حقق علماء جامعة كامبريدج "خطوة مهمة إلى الأمام" في السعي لإيجاد علاج لمرض باركنسون، حيث يعطي بحث جديد نظرة ثاقبة لبروتين رئيسي يلعب دورا مهما في الدماغ.

ويعتبر "ألفا سينوكلين" مفتاحا للتواصل الفعال بين الخلايا العصبية داخل الدماغ، ويؤدي إلى مرض باركنسون عندما يتصرف بشكل غير منتظم، ما يؤدي إلى تكوين مجموعات داخل الخلايا العصبية، تسمى أجسام "ليوي"، تقتل الخلايا في النهاية.

وللعثور على علاج للمرض التنكسي، كان العلماء بحاجة إلى فهم كيفية عمل "ألفا سينوكلين".

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وأوضحت الأستاذة بجامعة كامبريدج، ميشيل فيندروسكولو، أنه من الأهمية بمكان فهم "ألفا سينوكلين" بشكل كامل، حتى يتمكن العلماء من التدخل وتصحيحه دون التدخل في سلوكه الطبيعي.

ويعتقد العلماء حاليا أن مرض باركنسون ناتج عن مزيج من العوامل البيئية والوراثية، مع وجود اختلافات في ما يسببه لدى كل شخص، ويشكل تحديا للباحثين.

ويمكن أن يتطور المرض ببطء على مدى فترة من الزمن، ويظهر في ضعف الكلام والحركة، فضلا عن التأثير على القدرات المعرفية أو حتى التسبب في ظهور الخرف.

وأشادت الدكتورة جوليانا فوسكو، المعدة الرئيسية للورقة البحثية، بالدراسة ووصفته بأنه "يساعد في الكشف عن مزيد من المعلومات حول هذا الاضطراب التنكسي العصبي الموهن، الذي يمكن أن يترك الناس غير قادرين على المشي والتحدث".

يذكر أن أكثر من 10 ملايين شخص حول العالم يعيشون مع مرض باركنسون، مع احتمال إصابة الرجال به بمعدل 1.5 مرة أكثر من النساء.

المصدر: RT