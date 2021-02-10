شركة جونسون آند جونسون تقول إن طفرات "كوفيد – 19" تتطلب تطعيما سنويا

صرّح رئيس شركة "جونسون آند جونسون" أليكس غورسكي، بأن المعلومات المتوفرة تشير إلى وجود حاجة إلى التطعيم ضد كورونا في كل عام، بسبب التغيرات السريعة في اهذا الفيرس التاجي المستجد.

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ولفت غورسكي خلال مقابلة تلفزيونية إلى أن الفيروس يتغير بسرعة كبيرة، وهو ما يرجح أن يؤثر على فعالية اللقاحات، مضيفا : "نحن بحاجة للاستعداد للسنوات القليلة المقبلة".

وقال رئيس شركة جونسون آند جونسون: "أعتقد، حسب رأي الأغلبية، أن التطعيم ضد فيروس كورونا خلال السنوات القليلة المقبلة سيجري بنفس الطريقة المستخدمة مع التطعيمات ضد الإنفلونزا. أعتقد أننا لا نعرف حتى الآن ما الذي ستشمله هذه اللقاحات بالضبط".

يشار إلى أن شركة "جونسون آند جونسون" كانت أصدرت بيانات عن المرحلة الثالثة من تجارب لقاحها في الولايات المتحدة وخارجها في أواخر يناير، وأرسلت في الأسبوع الماضي طلبًا إلى إدارة الأغذية والعقاقير الآمريكية للموافقة على هذا الدواء في حالات الطوارئ.

وافقت الهيئة التنظيمية المذكورة التابعة لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية في ديسمبر 2020 على لقاح ضد فيروس كورونا طورته شركة "فايزر" الأمريكية وشريكتها الألمانية "بيونتيك"، كما تم ايضا اعتماد اللقاح الذي أنتجته شركة "موديرنا" الأمريكية.

وتقول بيانات جامعة جونز هوبكنز، أن الولايات المتحدة سُجل بها أكثر من 27.1 مليون إصابة بعدوى الفيروس التاجي، فيما توفى هناك أكثر من 466.9 ألف شخص، وتحتل البلاد المرتبة الأولى في كلا المؤشرين.

المصدر: تاس