متى ستظهر المناعة الجماعية لـ "كوفيد-19" في روسيا

أعلن الدكتور يفغيني تيماكوف، أخصائي الأمراض المعدية، أن المناعة الجماعية لمرض "كوفيد-19" ستتشكل في روسيا، بحلول نهاية الصيف، حيث ستكون لدى 60% من السكان أجسام مضادة.



ويشير الأخصائي، في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن الأجسام المضادة ستكون لدى المتعافين من المرض ولدى الذين تلقوا التطعيم ضد الفيروس التاجي المستجد.

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ويذكر أن السيناتور فلاديمير كروغلي، وهو طبيب، أعلن في وقت سابق، أنه وفقا لمعدل التلقيح الحالي، ستحتاج روسيا لسبع سنوات لتشكيل المناعة الجماعية، لذلك دعا إلى تنشيط وتكثيف عملية التطعيم.

ولكن وفقا للأخصائي تيماكوف، " ستتشكل المناعة الجماعية في روسيا أواخر الصيف وبداية الخريف، بفضل التطعيم والمتعافين من المرض".

ويضيف موضحا، تعني المناعة الجماعية، وجود أجسام مضادة للفيروس لدى 60% من سكان البلاد البالغين. مشيرا إلى مساهمة الذين تعافوا من المرض ولا حقا نتيجة التطعيم الشامل.

ووفقا له، 50%من سكان موسكو حاليا لديهم مناعة ضد الفيروس التاجي المستجد، أي يجب تطعيم 10% فقط لتتشكل مناعة جماعية ضده، وبالطبع بحلول الخريف سيكون العدد أكثر من 10%.

ويقول، "نلاحظ استقرار الأوضاع وانخفاض عدد الإصابات الجديدة. وهذا يشير إلى أن المناعة الجماعية تتشكل. وآمل أن ترفع الإجراءات المفروضة مثل ارتداء الكمامات والقفازات بحلول الصيف أو على الأقل تخفف".

وأشار الأخصائي، إلى أن الأطفال لا يصابون بالحالات الشديدة لمرض "كوفيد-19"، لذلك فإن تطعيمهم ليس بنفس الأهمية كما للبالغين.

وأضاف موضحا، لم تبدأ اختبارات اللقاح المضاد للفيروس التاجي المستجد على الأطفال، لذلك لا ينصح بتطعيم الأطفال حاليا.

ويذكر أن البروفيسور ألكسندر غينسبورغ، رئيس مركز "غاماليا الروسي، أعرب عن أمله في أن تبدأ دراسة لقاح "سبوتنيك-V" للأطفال في شهر يونيو المقبل.





المصدر: نوفوستي