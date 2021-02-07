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الأطباء الروس يكشفون أسلوبا غير عادي لإعادة التأهيل بعد كورونا

الصحة

الأطباء الروس يكشفون أسلوبا غير عادي لإعادة التأهيل بعد كورونا
Sputnik
استخدام غرفة الضغط لإعادة تأهيل الناس الذين شافوا من كورونا، موسكو، أرشيف
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أفاد موقع "Ura.ru" الروسي بأن أطباء من مستشفى المحاربين القدماء بمدينة إيكاتيرينبورغ الروسية بدأوا استخدام "غرفات الضغط" لإعادة تأهيل المرضى الذين شفوا من فيروس كورونا.

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ويعتقد موظفو المستشفى أن هذه الغرفة تساعد في إعادة إعمار الرئتين، وكذلك في تشبع أجهزة الجسم الأخرى بالأوكسجين.

وأوضح الطبيب، يفغيني ديربيشيف، أنه يتم توفير الأوكسجين للغرفة تحت ضغط متزايد.

ودقق: "إذا كان هناك حاجز لمرور الدم نتجاوز هذا الحاجز ونقوم بنقل الأوكسجين وتزويده للخلايا المتضررة جراء الإلتهاب الرئوي".

المصدر: نوفوستي

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