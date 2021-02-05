مجمع "جونسون آند جونسون" يتقدم بطلب لتسجيل لقاحه ضد فيروس كورونا

تقدم مجمع "جونسون آند جونسون" بطلب إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لتسجيل لقاحه الجديد ضد فيروس كورونا.

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وقال المجمع في بيان صحفي: "يعلن مجمع جونسون آند جونسون أن شركة جانسين بيوتك (Janssen Biotech)، وهي جزء من المجمع، قد قدمت طلبا إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) للسماح بالاستخدام الطارئ للقاح ذي مكون واحد".

وأعلن مجمع "جونسون آند جونسون" في أواخر يناير الماضي أن لقاحه أثبت فعاليته بنسبة 72% في الولايات المتحدة و 66% بشكل عام للوقاية من مرض "كوفيد-19"، وذلك بعد 28 يوما من التطعيم.

المصدر: نوفوستي