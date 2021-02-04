اكتشاف مادة في كبد الحبار لعلاج التهاب الدماغ

ابتكر فريق علمي من روسيا برئاسة إيغور مانجولو من مركز جيرمونسكي لبحوث الأحياء البحرية، مستحضرا واعدا لعلاج الإصابات الجمجمية المخية، حصلوا على مادته الفعالة من كبد الحبار.

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وتفيد مجلة Scientific Reports ، بأن الإصابات الجمجمية المخية تؤدي عادة إلى التهاب مكان الإصابة . وهذا رد فعل دفاعي طبيعي للجسم، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن "يفرط في ذلك" وحينها يصبح هذا الالتهاب ضارا ، ويمكن أن يسبب موت الخلايا العصبية، ما يؤدي إلى الصداع، وفقدان التركيز وغيرها من المشكلات. لذلك من المهم للأطباء السيطرة على مكان الالتهاب.

وقد تمكن علماء من مركزين علميين تابعين لفرع الشرق الأقصى لأكاديمية العلوم الروسية، من الحصول على مادة سينابتاميد، التي تدخل في تركيب أغشية الخلايا العصبية، من كبد الحبار. وهذه المادة تساعد على استعادة الخلايا العصبية ونموها وظهور أواصر جديدة بينها. كما تخفض هذه المادة كمية البروتينات المسببة للالتهابات في السيتوكينات التي تنتجها الخلايا الدبقية الصغيرة.

وقد اختبر الباحثون العقار الجديد على الجرذان المخبرية، حيث تعرضت لإصابة جمجمية مخية خفيفة، تسبب القلق وضعف الذاكرة. وبعد أن حقنت الجرذان المصابة بمادة سينابتاميد خلال سبعة أيام، أظهرت النتائج أن هذه المادة تقلل من القلق وتدعم الذاكرة.

ويقول مانجولو، "تحسن مادة سينابتاميد عمل الذاكرة طويلة الأمد وتخفض القلق. كما تكبح نشاط الخلايا الدبقية المسببة للالتهابات. هذا ما أظهرته نتائج تجاربنا الجزيئية لتحديد المركبات المناسبة في عينات المخ".

ولم يحدد الباحثون الآلية البيوكيميائية لعمل هذا الدواء، لذلك هذا ما سيقومون به في دراسة جديدة.

المصدر: فيستي. رو