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ما هو احتمال فقدان البصر بعد الإصابة بكوفيد-19؟

الصحة

ما هو احتمال فقدان البصر بعد الإصابة بكوفيد-19؟
Sputnik
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قالت ناتاليا بشينيشنايا نائبة مدير معهد البحوث العلمية التابع لـ"روس بوتريبنادزور"، إنه تم تسجيل حالة فقدان بصر واحدة فقط بعد كوفيد-19، لذلك لا يجوز الجزم بأن هذا المرض هو السبب.

وأضافت: "عمليا الحالة الوحيدة لظهور العمى القشري لدى مريض بكوفيد-19، تم وصفها من جانب الأطباء البريطانيين مؤخرا. وبما أن هذه الحالة، فريدة من نوعها في الوقت الحالي على الأقل، لا يجوز الخروج بأي استنتاجات حول الارتباط القاطع لهذه الأعراض بمرض كوفيد".

وأشارت إلى أن، المريض المذكور في التقرير البريطاني، ربما قد تعرض لسكتة دماغية مرتبطة باضطرابات في الدورة الدموية. وقد يكون سبب فقدان البصر، مرتبطا باعتلال في الدماغ، فقد كان المريض يعاني منه قبل الإصابة بكوفيد، وهذا الاعتلال تزايد بشدة على خلفية نقص الأوكسجين في الجسم.

وشددت على ضرورة، دراسة معمقة لكل ظروف وملابسات فقدان البصر لدى المريض المذكور.

المصدر:  نوفوستي

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