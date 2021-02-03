دراسة بريطانية: الأجسام المضادة لدى المتعافين من كورونا تبقى لمدة ستة أشهر على الأقل

كشفت دراسة بريطانية، أن "جميع المتعافين من فيروس كورونا، تبقى لديهم مستويات عالية من الأجسام المضادة لمدة ستة أشهر على الأقل، تحميهم على الأرجح من الإصابة مرة أخرى بهذا الفيروس".

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وأشارت كبيرة العلماء في البنك الحيوي حيث أجريت الدراسة في بريطانيا، نعومي ألين: "تحتفظ الغالبية العظمى (من المصابين بفيروس كورونا) بالأجسام المضادة، التي يمكن رصدها لمدة ستة أشهر على الأقل بعد الإصابة بهذا الفيروس".

وأضافت: "بالرغم من أننا لا نستطيع التأكد من علاقة ذلك بالمناعة، إلا أن النتائج تشير إلى أنه يمكن حماية الأشخاص من العدوى مرة ثانية، لمدة ستة أشهر على الأقل بعد الإصابة".

وأوضحت الأستاذة نعومي ألين، أن "النتائج تتفق أيضا مع نتائج دراسات أخرى في المملكة المتحدة، وآيسلندا، أظهرت أن الأجسام المضادة لفيروس كورونا، تبقى على الأرجح عدة أشهر في المتعافين".

كما ذكرت نتائج هذه الدراسة، أن "من بين المشاركين الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في السابق، احتفظ 99% منهم بالأجسام المضادة لمدة ثلاثة أشهر، وبعد ستة أشهر كاملة من المتابعة خلال الدراسة، ظلت الأجسام المضادة لدى 88%".

المصدر: "رويترز"