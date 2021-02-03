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"الصحة العالمية" ترحب بنتائح "لانسيت" عن لقاح "سبوتنيك V"

الصحة

Sputnik
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وصفت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا ميليتا فوينوفيتش نشر مجلة "ذا لانسيت" الطبية نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك V" بالخبر السار.

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مجلة "لانسيت" العلمية العالمية تنشر نتائج المرحلة الثالثة لتجارب "سبوتنيك V" السريرية

وقالت فوينوفيتش خلال مقابلة مع قناة تلفزيونية روسية، إن "منظمة الصحة العالمية ترحب بمشاركة جميع مطوري ومصنعي اللقاحات مع مجتمع العلماء من خلال مثل هذه المنشورات في مجلة ذا لانسيت".

ويأتي هذا التصريح غداة نشر مجلة "ذا لانسيت" الطبية البريطانية نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي المضاد لكورونا "سبوتنيك v".

وأظهرت هذه النتائج أن فعالية الدواء ضد المرض بلغت 91.6٪، وذاك بعد تحليل بيانات من 19866 متطوعا، في حين بلغ هذا المؤشر بين مجموعة المتطوعين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما 91.8٪.

ورأى ألكسندر غينسبيرغ، رئيس معهد "غاماليا" الروسي لبحوث الميكروبيولوجيا، أن نشر خبير دولي لنتائج التجارب السريرية للقاح الروسي، يعد نجاحا كبيرا في المعركة العالمية ضد الوباء.

المصدر: iz.ru

 

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